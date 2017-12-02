В Киеве собирают подписи за снос памятника князю Владимиру

Об этом сообщает 'РИА Новости'. На сайте Киевского горсовета разместили петицию с требованием снести памятник князю Владимиру.

Авторы петиции называют князя 'самозванцем', который захватил престол и убил законного правителя Ярополка. Речь идёт о памятнике, расположенном на Владимирской горке. Они также заявляют, что он 'принудительно крестил киевлян'.

Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года', — цитирует издание петицию. 'Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев.

Для рассмотрения необходимо 9 тысяч. Петиция набрала 35 подписей. До окончания сбора осталось 80 дней.

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