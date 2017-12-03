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В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"

Полититка
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Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. В 2018 году на базе Балтийского флота пройдёт международный конкурс 'Морской десант—2018'.

Этапы конкурса пройдут в регионе летом на полигоне 'Хмелёвка'. Мероприятие проведут в рамках Армейских международных игр.

В нём приняли участие более 200 военнослужащих из России, Китая, Ирана и Венесуэлы. В 2017 году международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты проходил на полигонах Тихоокеанского флота 'Горностай' и 'Клерк'. Планируется, что в 2018 году количество стран-участниц увеличится.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"
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В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"