В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. В 2018 году на базе Балтийского флота пройдёт международный конкурс 'Морской десант—2018'.

Этапы конкурса пройдут в регионе летом на полигоне 'Хмелёвка'. Мероприятие проведут в рамках Армейских международных игр.

В нём приняли участие более 200 военнослужащих из России, Китая, Ирана и Венесуэлы. В 2017 году международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты проходил на полигонах Тихоокеанского флота 'Горностай' и 'Клерк'. Планируется, что в 2018 году количество стран-участниц увеличится.

Материал к публикации подготовил