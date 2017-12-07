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» » Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*

Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*

Полититка
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Об этом сообщает Meduza. Российский Генштаб заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов «Исламского государства»*.

Страна полностью освобождена от бандформирований ИГИЛ*. Глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на территории Сирии террористов «Исламского государства» больше нет.

Кроме того, очищены от бандформирований земли в восточной части страны, где против ИГ выступают курдские вооруженные отряды. От террористов освобождены территории в районе Дейр-эз-Зора, где действует армия правительства Сирии.

Ее целью была помощь правительству Башара Асада в борьбе с бандформированиями ИГИЛ. Военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*
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Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*