Южная Корея заложила в бюджет деньги на убийство Ким Чен Ына

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Правительство Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

долларов) пойдут на тренировку и оснащение спецотряда по ликвидации лидера КНДР. Средства в размере 340 млн вон (310 тыс. В случае войны им предстоит найти и убить Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников Северной Кореи. Он будет включать около тысячи спецназовцев.

Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатомёты', — рассказал изданию Korea Herald источник в Минобороны страны. 'Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций.

Также есть планы по усовершенствованию американского транспортного вертолёта Ch-47 Chinook, чтобы он смог незаметно проникнуть на территорию Северной Кореи. Предполагается, что отряд будет тренироваться по программам, которые использует американский отряд SEAL Team Six, ликвидировавший Усаму бен Ладена. Модернизацию планируют завершить до конца 2018 года.

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