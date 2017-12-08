Правительство Польши отправлено в отставку

Об этом сообщает ТАСС. В Польше правительство ушло в отставку вместе с премьер-министром Беатой Шидло.

Им может стать министр финансов Матеуш Моравецкий. По сведениям агентства, президент Польши Анджей Дуда уже предложил кандидатуру на пост главы правительства.

Её прошение было удовлетворено. В четверг, 7 декабря польский Сейм рассмотрел вопрос о вынесении вотума недоверия правительству страны. В тот же день премьер-министр Беата Шидло заявила о своём намерении уйти в отставку.

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