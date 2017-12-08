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» » Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области

Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области

Полититка
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Об этом сообщает Life. Разведывательный самолёт США несколько часов летал у рубежей Калининградской области.

Воздушное судно несколько раз облетело рубежи Калининградской области, находясь над польской территорией и над Балтийским морем. По данным спецресурсов, наблюдающих за перемещением военной авиации, стратегический разведывательный самолёт Соединённых Штатов провёл в воздухе вблизи российской западной границы около трёх часов.

Воздушное судно было поднято с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, напоминает Life. Ранее другой самолёт —противолодочный патрульный P-8A Poseidon — совершил разведывательный полёт у Крыма.

Его маршрут пролегал над Нидерландами, Германией, Польшей и Балтикой. Около недели назад американский самолёт-разведчик RC-135W осуществил длительный полёт возле сухопутных и морских границ Калининградской области.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области
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Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области