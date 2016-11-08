«Живой Кёнигсберг»

17:41
Пожилую женщину в Калининграде судят за плакат
12:54
Месть за вмешательство в американские выборы: DDos-атаки на «Альфа-банк», «Банк Москвы», «Сбербанк»
01:37
Новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма
23:41
Бюро госпропаганды очернило «День памяти жертв политических репрессий»
05:59
Специальный репортаж о ситуации в Калининграде
05:33
В Кёнигсберге возложили цветы к мемориалу жертв репрессий СССР
08:35
Россия провалила псевдомайдан в Черногории
08:17
Когда пришли за Константином Райкиным…
» » Бюро госпропаганды очернило «День памяти жертв политических репрессий»

Бюро госпропаганды очернило «День памяти жертв политических репрессий»

Фото: Скриншот с видео
Полититка
1 269
0
В годовщину октябрьской революции внуки Ильича, возглавляющие калининградское бюро государственной пропаганды «Вести-Калининград», решили ещё раз пройтись катком информационных репрессий по честному имени Балтийского Авангарда Русского Сопротивления (БАРС). В понедельник 7 ноября Калининградские «Вести» растиражировали «обличительный» сюжет о нашей организации.



Поводом к новым нападкам на БАРС послужил инцидент, связанный с недавним мероприятием, посвящённым дню памяти жертв политических репрессий. Напомним, что 30 октября 2016 года соратники и сторонники БАРС возложили цветы на единственный в Калининградской области мемориал, посвящённый жертвам советского террора, установленный русскими немцами и располагающийся на территории Немецко-Русского Дома в Кёнигсберге.

Отдать дань памяти миллионам умученных в советских застенках и в системе ГУЛАГа граждан СССР собрались вместе русские националисты БАРС и члены общества русских немцев, возглавляемые В. Гофманом, а также особо приглашённые лица.

От имени нашей организации выступили глава БАРС Александр Оршулевич и его заместитель Igor Ivanov. После акции возложения цветов продолжилось непринуждённое общение её участников — потомков репрессированных и просто активных граждан нашего города, которые близко к сердцу принимают трагическую историю России.

Для органов власти и местного телевидения участие БАРС в этой ежегодной акции памяти, которую они, по обыкновению, проигнорировали, стало чувствительной пощёчиной — очевидным образом было подтверждено, что постсоветское государство в России до сих пор враждебно к «врагам народа», хотя и пытается это скрыть. В то время, как националисты поднимают на щит идею полного осуждения преступлений коммунистов.

Итак, потребовалось очернить инициативу соратников БАРСа. В ход пошла тяжёлая артиллерия — в качестве свидетеля обвинения был привлечён казахстанский немец В. Гофман, пригласивший наших соратников возложить цветы к мемориалу репрессированных граждан СССР на территории Немецко-Русского дома в Калининграде.

Под давлением «возмущенной общественности» Гофман позорно отрёкся от русской молодёжи, пришедшей почтить память невинно убиенных коммунистами российских граждан, солгав, что не знает нас, и что не понимает, как мы оказались 30 октября вместе с ним у мемориала. Впрочем, для активиста «Всероссийского Народного фронта», коим он является, такое поведение объяснимо. Александр Оршулевич (глава «БАРС»). Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Пропаганда Память жертв репрессий Калининград Кёнигсберг
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии