Бюро госпропаганды очернило «День памяти жертв политических репрессий»

В годовщину октябрьской революции внуки Ильича, возглавляющие калининградское бюро государственной пропаганды «Вести-Калининград», решили ещё раз пройтись катком информационных репрессий по честному имени Балтийского Авангарда Русского Сопротивления (БАРС). В понедельник 7 ноября Калининградские «Вести» растиражировали «обличительный» сюжет о нашей организации.
Поводом к новым нападкам на БАРС послужил инцидент, связанный с недавним мероприятием, посвящённым дню памяти жертв политических репрессий. Напомним, что 30 октября 2016 года соратники и сторонники БАРС возложили цветы на единственный в Калининградской области мемориал, посвящённый жертвам советского террора, установленный русскими немцами и располагающийся на территории Немецко-Русского Дома в Кёнигсберге.
Отдать дань памяти миллионам умученных в советских застенках и в системе ГУЛАГа граждан СССР собрались вместе русские националисты БАРС и члены общества русских немцев, возглавляемые В. Гофманом, а также особо приглашённые лица.
От имени нашей организации выступили глава БАРС Александр Оршулевич и его заместитель Igor Ivanov. После акции возложения цветов продолжилось непринуждённое общение её участников — потомков репрессированных и просто активных граждан нашего города, которые близко к сердцу принимают трагическую историю России.
Для органов власти и местного телевидения участие БАРС в этой ежегодной акции памяти, которую они, по обыкновению, проигнорировали, стало чувствительной пощёчиной — очевидным образом было подтверждено, что постсоветское государство в России до сих пор враждебно к «врагам народа», хотя и пытается это скрыть. В то время, как националисты поднимают на щит идею полного осуждения преступлений коммунистов.
Итак, потребовалось очернить инициативу соратников БАРСа. В ход пошла тяжёлая артиллерия — в качестве свидетеля обвинения был привлечён казахстанский немец В. Гофман, пригласивший наших соратников возложить цветы к мемориалу репрессированных граждан СССР на территории Немецко-Русского дома в Калининграде.
Под давлением «возмущенной общественности» Гофман позорно отрёкся от русской молодёжи, пришедшей почтить память невинно убиенных коммунистами российских граждан, солгав, что не знает нас, и что не понимает, как мы оказались 30 октября вместе с ним у мемориала. Впрочем, для активиста «Всероссийского Народного фронта», коим он является, такое поведение объяснимо. Александр Оршулевич (глава «БАРС»). Материал к публикации подготовил Отдел новостей.