«Живой Кёнигсберг»

22:55
Украина планирует напасть на одну из областей Украины
15:38
Принудить «отказаться от политической деятельности» — иначе «ликвидация»!
18:52
Конституция РФ запрещает цензуру и диктат какой-либо идеологии в стране
17:41
Пожилую женщину в Калининграде судят за плакат
12:54
Месть за вмешательство в американские выборы: DDos-атаки на «Альфа-банк», «Банк Москвы», «Сбербанк»
01:37
Новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма
23:41
Бюро госпропаганды очернило «День памяти жертв политических репрессий»
» » Украина планирует напасть на одну из областей Украины

Украина планирует напасть на одну из областей Украины

Фото: RT
Полититка
233
0
По заявлениям одного из террористов, незаконного бандформирования ДНР, именуемого себя не иначе как «заместитель командующего оперативным командованием», столица Украины — Киев планирует наступление на один из собственных (украинских) регионов, а именно Донбасс!

Тем временем, по словам украинских волонтёров, в Донецк активно стягиваются российские пропагандоны и всякие журнашлюшки, сегодня жители Донецка пишут, что ходили по квартирам Киевского района и говорили: «Срочно(!!!) всем эвакуироваться… чуть-ли ни 2 часа на сборы…» типа все дружно собираемся возле автобусов и на «лыжи». Откуда вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости и забота о людях?

«И тут у меня появилась мысль…» — пишет Алена Балаба на своей странице в Facebook, «вот соберут они народ возле автобусов, а потом сами же их и жахнут! Много мяса, кровищи, журнашлюги наделали красивых фоточек и под жирным заголовком «Укры, хАхлы, фошизды убили мирных эвакуирующихся граждан! Фуфуфу! Посмотрите что творят!» И фоток, фоток с мясищем по-больше, чтоб смотрелось и тошнило!

А? Че? А в Дебальцево они такое уже разок провернули… Короче, дай Бог чтоб все были живы и здоровы, их грязные методы и методички, за 3 года войны, уже всё мировое сообщество выучило!» — конец цитаты.
Цитата: Marina Sokolovskaya
Когда Молдова напала на Молдову - я ничего не поняла. Да ладно я, две мои родные тётушки с семьями оказались в самом эпицентре той войны и тоже ничего не поняли.

Когда Грузия напала на Грузию, я снова ничего толком не поняла.

Чёткое понимание того, что происходит, пришло, когда Украина напала на Украину.

России ужасно не повезло с соседями - они постоянно нападают сами на себя. И если бы россияне не обломали зубы об ниоткуда возникшую армию Украины, если бы мировое сообщество не отреагировало санкциями, то к бабке не ходи - уже Беларусь напала бы на Беларусь, или Казахстан на Казахстан.﻿
Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Украина Добасс террористы РФ агрессия России
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии