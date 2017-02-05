Украина планирует напасть на одну из областей Украины

Тем временем, по словам украинских волонтёров, в Донецк активно стягиваются российские пропагандоны и всякие журнашлюшки, сегодня жители Донецка пишут, что ходили по квартирам Киевского района и говорили: «Срочно(!!!) всем эвакуироваться… чуть-ли ни 2 часа на сборы…» типа все дружно собираемся возле автобусов и на «лыжи». Откуда вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости и забота о людях?
«И тут у меня появилась мысль…» — пишет Алена Балаба на своей странице в Facebook, «вот соберут они народ возле автобусов, а потом сами же их и жахнут! Много мяса, кровищи, журнашлюги наделали красивых фоточек и под жирным заголовком «Укры, хАхлы, фошизды убили мирных эвакуирующихся граждан! Фуфуфу! Посмотрите что творят!» И фоток, фоток с мясищем по-больше, чтоб смотрелось и тошнило!
А? Че? А в Дебальцево они такое уже разок провернули… Короче, дай Бог чтоб все были живы и здоровы, их грязные методы и методички, за 3 года войны, уже всё мировое сообщество выучило!» — конец цитаты.
Цитата: Marina Sokolovskaya
Когда Молдова напала на Молдову - я ничего не поняла. Да ладно я, две мои родные тётушки с семьями оказались в самом эпицентре той войны и тоже ничего не поняли.Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Когда Грузия напала на Грузию, я снова ничего толком не поняла.
Чёткое понимание того, что происходит, пришло, когда Украина напала на Украину.
России ужасно не повезло с соседями - они постоянно нападают сами на себя. И если бы россияне не обломали зубы об ниоткуда возникшую армию Украины, если бы мировое сообщество не отреагировало санкциями, то к бабке не ходи - уже Беларусь напала бы на Беларусь, или Казахстан на Казахстан.
Когда Грузия напала на Грузию, я снова ничего толком не поняла.
Чёткое понимание того, что происходит, пришло, когда Украина напала на Украину.
России ужасно не повезло с соседями - они постоянно нападают сами на себя. И если бы россияне не обломали зубы об ниоткуда возникшую армию Украины, если бы мировое сообщество не отреагировало санкциями, то к бабке не ходи - уже Беларусь напала бы на Беларусь, или Казахстан на Казахстан.