Украина планирует напасть на одну из областей Украины

Цитата: Marina Sokolovskaya

Когда Молдова напала на Молдову - я ничего не поняла. Да ладно я, две мои родные тётушки с семьями оказались в самом эпицентре той войны и тоже ничего не поняли.



Когда Грузия напала на Грузию, я снова ничего толком не поняла.



Чёткое понимание того, что происходит, пришло, когда Украина напала на Украину.



России ужасно не повезло с соседями - они постоянно нападают сами на себя. И если бы россияне не обломали зубы об ниоткуда возникшую армию Украины, если бы мировое сообщество не отреагировало санкциями, то к бабке не ходи - уже Беларусь напала бы на Беларусь, или Казахстан на Казахстан.﻿