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Россия не получила приглашения на конференцию по борьбе с ИГИЛ

Полититка
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В Вашингтоне намечена встреча по вопросам борьбы с "Исламским государством" на территории Ближнего Востока. Ее будет возглавлять представитель США. Отмечается, что Россия не будет присутствовать на мероприятии. Эта информация поступила от представителя Госдепа.

На встрече планируется собрать почти 70 стран, входящих в объединении. Госдеп отметил, что данное собрание станет самым большим за весь период существования коалиции.

Россия активно занимается борьбой с "Исламским государством" на территории Сирии. Вот только на конференции представители РФ присутствовать не будут, так как Тонер уверен, что она не входит в коалицию.

Само заседание запланировано на 22 и 23 марта. От США на мероприятии будет находиться представитель Госдепа Тиллерсон.

Немного ранее появилось сообщение, что США будет проводить операцию для освобождения Ракки от присутствия террористов. Действия запланированы совместно с союзными государствами. В штурме города от Вашингтона будут участвовать морпехи и армейские рейнджеры.

В январе Трамп поставил задачу по поиску стран, которые смогут войти в коалицию по борьбе с терроризмом. Затем произошел телефонный разговор с президентом России. Между сторонами обсуждалось совместное действие российской и американской сторон.

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