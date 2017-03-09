Лукашенко дает новые обещания для своего народа

В Белоруссии решили продолжить давать комментарии для всех последствий, которые связаны с декретом о "налоге для тунеядцев".

От Лукашенко последовало заявление о том, что к началу мая каждый безработный в стране должен быть трудоустроен. Если подобные меры не будут приняты, то все чиновники получат заслуженное наказание. Общее число граждан, потерявших работу, составляет порядка 400 тысяч человек.

Слова Лукашенко были процитированы во многих местных газетах. Президент заявил, что при планировании его поездок в разные районы страны, туда заранее будет отправлен помощник, который должен приглашать всех людей без работы. Если же хоть один подобный гражданин останется после 1 мая, то последует наказание.

Правда от Лукашенко не было получено никаких разъяснений по поводу появления большого количества новых рабочих мест. Он призвал провести четкое разделение между "алкоголиками" и теми, кто лишился работы из-за определенных обстоятельств. Если рассматривать последнюю ситуацию, то таких людей ни в коем случае нельзя относить к категории тунеядцев.

Риторика президента была изменена лишь после массовых протестов, связанных с "налогом на тунеядство". Если гражданин Белоруссии больше 6 месяцев остается без официального трудоустройства, то он обязан заплатить государству порядка 200 долларов.

Сейчас Лукашенко подписал указ об отмене данного налога ровно на 1 год. За время его существования выплаты поступили всего от 10% всех безработных. Правда вместе с отменой этого налогообложения он пообещал, что спустя 12 месяцев декрет номер 3, который требует такие выплаты, будет возобновлен.

Материал к публикации подготовил