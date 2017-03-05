Судебная система Южной Кореи смогла утвердить постановление об отстранении президента

Государственная судебная система Южной Кореи сделала законным постановление правительства о срочном отстранении президента Пак Кын Хе по причине огромного скандала. Об этом сообщило всемирное агентство новостей Reuters. Такое постановление значит, что президент полностью лишится неприкосновенности и незамедлительно покинет правительственные апартаменты "Голубой дом", которые расположены в самом центре Сеула. На протяжении двух месяцев в государстве должны состояться досрочные выборы главы страны.

Правительство Южной Кореи смогло объявить импичмент главе страны 10 декабря прошлого года. Она оставила свои полномочия до постановления Конституционного суда. Интересно, но Пак Кын Хе стала самым первым избранным президентом этой страны, который досрочно освобождает эту должность. Огромный скандал в государстве произошел в середине осени из-за допуска к засекреченным материалам близкой приятельницы президента. Как отмечают специалисты, Чхве Сун Силь, не занимавшая важных должностей, смогла принять участие в важных политических решениях и шантажировала местных бизнесменов, вымогая у них большие суммы для своих компаний. Сейчас основные полномочия президента государства должен исполнять действующий премьер-министр Хва Ге Ан.

Как гласит закон, после отстранения от обязанностей Пак Кын Хе лишится всех президентских привилегий. Ими являются: пенсия примерно в 10 тысяч долларов, три персональных помощника, собственный водитель и абсолютно бесплатное медицинское лечение в любой больнице страны. Также к ней будет приставлена личная охрана на пять лет, а не как обычно на десять. Бывший глава страны лишится и иммунитета от разного рода преследований. Все это сможет позволить государственной прокуратуре осуществить расследование против Пак Кын Хе по старым делам ее близкой приятельницы Чхве Сун Силь и генерального директора корпорации Samsung Ли Чжэ Ена. Как уверенны следователи, глава страны была вовлечена в подобное преступное сообщество.

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