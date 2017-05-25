«Живой Кёнигсберг»

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» » Госдума в окончательном чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на годовщину присоединения Крыма

Госдума в окончательном чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на годовщину присоединения Крыма

Полититка
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Госдума в окончательном чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на годовщину присоединения Крыма
Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Госдума в окончательном чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на годовщину присоединения Крыма
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Госдума в окончательном чтении одобрила перенос выборов президента в 2018 году на годовщину присоединения Крыма