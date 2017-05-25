Шойгу: В России увеличат число стратегических подлодок

Об этом сообщает 'РИА Новости'. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВМФ планирует увеличить число стратегических подлодок в стране.

В стране происходит планомерное перевооружение на новейшие атомные крейсеры класса 'Булава'. Субмарины обеспечивают постоянное патрулирование мирового океана. Сейчас в России есть девять таких подлодок.

Это неатомные подлодки пятого поколения. В мае прошлого года сообщалось, что ВМФ планирует направить субмарины нового поколения на Балтийский флот.

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