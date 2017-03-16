В ООН осудили своих миротворцев

Недавно Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в единогласном порядке осудила сексуальные преступления, которые были совершены миротворческими силами, и постановила оказать давление на страны за непристойное поведение их военнослужащих. Эта резолюция была одобрена с подачи Египта. Об этом написано на официальном сайте организации.

Оказав почтение многим тысячам военнослужащих, рискующих своим здоровьем в рядах Организации Объединенных Наций, все члены заявили, что запрещенная эксплуатация миротворцами способна подорвать авторитет и репутацию организации. В заявлении сказано, что страны обязаны своевременно и в надлежащем порядке наказывать особ, которые виновны в сексуальных преступлениях. Также указана важность профилактики подобных действий. В ассамблее заметили, что настоящая подотчетность должна быть сделана только при участии всех участвующих стран, и указали на недопустимость повторения подобных действий.

В одобренном решении организация выразила единогласную поддержку действиям генерального секретаря Антониу Гутерриша, который перед этим представил на рассмотрение новую стратегию по недопущению сексуального рабства со стороны миротворцев. Полный комплекс мер, которые были перечислены в одобренном докладе, станет ответом на принятые в Организации Объединенных Наций в прошлом году тысячи жалоб на оскорбительные действия со стороны военнослужащих. Всего за прошлый год в организацию было подано более сотни подобных обвинений. Примерно половина из них касается военнослужащих, находящихся в разных районах Африки. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

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