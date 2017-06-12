Во вторник в Калининграде ветер усилится до 18 м/с

12-06-2017 20:37

СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова

12-06-2017 17:19

Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)

12-06-2017 15:43

Пушка "Гиацинт" и реактивная система "Град": на площади Победы проходит демонстрация военной техники (фото)

12-06-2017 12:54

В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)

12-06-2017 12:47

Порошенко официально запретил георгиевские ленты

12-06-2017 11:15

В Киеве хотят обязать россиян предупреждать о поездках на Украину

12-06-2017 10:40

Разведчики НАТО совершили полёт у границ Калининградской области

12-06-2017 10:27

Президент Польши хочет увеличить численность военных США в стране

12-06-2017 08:07

Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40

12-06-2017 06:17

Сборная Калининградской области КВН приглашает на сольный концерт

12-06-2017 05:41

Десятки человек задержаны полицией в рамках несанкционированной акции протеста на Ленинском пр-те

12-06-2017 05:36

СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей

12-06-2017 03:59

Ночью в Зеленоградске загорелся балкон в жилом доме

12-06-2017 01:36

В Янтарном оштрафовали троих водителей за парковку на пляже (фото, видео)

12-06-2017 01:19