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Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

Полититка
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Об этом пишут 'Ведомости', ссылаясь на собственные источники. Деньги на строительство 'Северного потока — 2' могут предоставить китайские банки.

Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Газопровод 'Северный поток — 2' должен будет обеспечить поставку природного газа по дну Балтийского моря в Германию и другие страны Западной Европы. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является 'Газпром'. Его хотят запустить до 2019 года.

Однако позже в США подготовили новые антироссийские санкции. Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Санкции грозят также тем, кто предоставляет 'товары, услуги, технологии, информацию или поддержку' для строительства российских трубопроводов. В числе прочего законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года.

Проект 'Северный поток — 2' предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Как пишет Лайф.ру, операторы Евросоюза уже начали расширять газопроводы под 'Северный поток — 2'. Новый трубопровод планируется построить рядом с 'Северным потоком', уточняет 'РИА Новости'.

Киев против 'Северного потока — 2' потому, что в случае его реализации Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Напомним, против строительства 'Северного потока — 2' активно выступают Литва, Польша и Украина.

Также против проекта выступили премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Инвестора ищут газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"
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Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"