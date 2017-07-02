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Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников

Полититка
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Такими полномочиями Владимир Путин наделил ФСО, подписав соответствующий закон, пишет РБК. Федеральная служба охраны теперь может засекречивать персональные данные чиновников, а также перекрывать движение на трассах для их проезда.

Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников

Исключения составляют случаи, предусмотренные федеральным законом. Согласно тексту документа, обработка персональных данных охраняемых лиц и членов их семей может осуществляться только с их согласия и согласия органов государственной охраны.

При этом не играет роли тип собственности объекта. Помимо этого, президент РФ наделили сотрудников ФСО правом безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, посадочными площадками, морскими и речными портами. Уточняется в документе и правила применения физической силы и оружия.

Под запретом окажется лишь информация о местах проживания и пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например терактов, пояснил он. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что принятый закон не повлияет на декларации охраняемых объектов, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме.

За принятие поправок проголосовали 382 депутата. Ранее LiveKenig писал, что в июне госдума во втором чтении одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО. В законопроекте предлагалось наделить спецслужбу полномочиями временно ограничивать движение транспорта и пешеходов, бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, морские и речные порты и посадочные площадки. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников
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Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников