Еврокомиссия предложила "Газпрому" дать другим поставщикам доступ к "Северному потоку – 2"

Об этом сообщают 'Ведомости' с ссылкой на источник в профильном европейском министерстве. Еврокомиссия подготовила проект мандата, который предполагает доступ третьих сторон к трубопроводу 'Северный поток – 2'.

В этом случае доступ к трубопроводу получат третьи стороны, кроме 'Газпрома'. Проект включает требования частично распространить на подводную часть трубопровода положения Третьего энергопакета. По информации издания, это могут быть другие российские производители газа.

Португалия и страны Восточной Европы поддержали проект мандата, у Германии и Франции были возражения. Проект уже одобрили министры энергетики ЕС. Документ не уточняет, как именно будет исполняться требование о доступе к трубопроводу третьих лиц.

Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России. 'Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Кто обеспечит транспортировку, значения не имеет', – цитирует издание представителя министерства энергетики одного из государств ЕС.

Это значит, что он должен соответствовать нормам Третьего энергопакета. В феврале 2017 года в заключении генерального директората по энергетики Еврокомиссии говорилось, что 'Северный поток – 2' подпадает под требования законодательства Евросоюза.

В случае реализации проекта Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Против строительства 'Северного потока – 2' выступают Литва, Польша и Украина. Против проекта выступили премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС.

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