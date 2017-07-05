«Живой Кёнигсберг»

"Я как режиссёр спорю с автором": в Калининграде показали новый спектакль по рассказу Леонида Андреева "Жертва"
05-07-2017 19:47  
С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"
05-07-2017 15:50  
На Южном вокзале открыли кассы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
05-07-2017 15:37  
Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом
05-07-2017 15:05  
На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет
05-07-2017 14:16  
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
05-07-2017 12:50  
Почетным гражданином Калининграда стал экс-руководитель «Янтарьэнерго» Борис Затопляев
05-07-2017 12:42  
Кирпичная печь от печника Москвы
05-07-2017 12:06  
В Калининграде врач-психотерапевт выписывал рецепты на запрещённые лекарства
05-07-2017 11:51  
Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
05-07-2017 11:38  
Путин рассказал, сколько правительство потратит в 2017 году на информационные технологии
05-07-2017 11:28  
Опрос: каждый пятый россиянин выступил за ужесточение конфронтации с Западом
05-07-2017 11:27  
МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"
05-07-2017 11:09  
«Губернаторский» янтарь не будут выставлять на аукцион Международного янтарного форума
05-07-2017 11:06  
ООО "Стартап" объявляет о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации
05-07-2017 10:54  
» » МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"

МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"

Полититка
205
0

Об этом Витольд Ващиковский сообщил в интервью порталу wPolityce.pl, передаёт ТАСС.  Министр иностранных дел Польши заявил, что Украину не пустят в Евросоюз, пока она строит своё национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры.

МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"

Мы не повторим ошибок 90-х годов, когда мы не закрыли определённых вопросов с Германией и Литвой', — сказал он, пояснив, что речь идёт о статусе польского нацменьшинства в этих странах. 'Наше послание ясно: с Бандерой в Европу вы (Украина) не войдёте.

Только после этого будет рассмотрен вопрос о её членстве в Евросоюзе. Глава МИД Польши также отметил, что польские власти будут добиваться от Украины решения этой проблемы.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"