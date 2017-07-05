МИД Польши: Украину не пустят в Евросоюз с "Бандерой"

Об этом Витольд Ващиковский сообщил в интервью порталу wPolityce.pl, передаёт ТАСС. Министр иностранных дел Польши заявил, что Украину не пустят в Евросоюз, пока она строит своё национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры.

Мы не повторим ошибок 90-х годов, когда мы не закрыли определённых вопросов с Германией и Литвой', — сказал он, пояснив, что речь идёт о статусе польского нацменьшинства в этих странах. 'Наше послание ясно: с Бандерой в Европу вы (Украина) не войдёте.

Только после этого будет рассмотрен вопрос о её членстве в Евросоюзе. Глава МИД Польши также отметил, что польские власти будут добиваться от Украины решения этой проблемы.

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