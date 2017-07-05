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Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

Полититка
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Об этом сообщают 'Известия'. Российский лётчик Константин Ярошенко, осуждённый в США на 20 лет, попросил Дональда Трампа вернуть его на родину.

Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

Одновременно с этим семья Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой о помиловании. Письмо на имя президента США было передано в Белый дом 4 июля через российское посольство. Лётчик утверждает, что отбывает наказание по незаконному приговору и надеется на 'гуманность и понимание трудной ситуации'.

Языковой барьер приносит мне большие проблемы. 'Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное – моей семьи. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия', – пишет Ярошенко. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью.

Он привёл в пример судьбу скончавшегося в июне американского студента Отто Вармбиера, заключённого в КНДР за кражу плаката и слишком поздно переданного властям США. Осуждённый лётчик отметил, что тяжелее всего ему даётся шестилетняя разлука с семьёй и то, что он не смог побывать на похоронах матери.

В 2011 году его осудили по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок в американской тюрьме 'Форт-Дикс'. Подавать апелляцию в Верховный суд США Ярошенко не стал. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть дело лётчика.

В министерстве предупредили об 'охоте за российскими гражданами' и привели в пример дела Бута и Ярошенко, получивших длительные сроки тюремного заключения. В 2014 году МИД посоветовал россиянам не ездить в десятки стран, имеющие с США договоры о взаимной выдаче.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
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Осуждённый в США лётчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию