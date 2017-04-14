В Японии разгорается большой коррупционный скандал около премьер-министра государства Синдзо Абе. На дебатах в конституционном парламенте руководитель национальной школы сообщил о взятке 1,2 миллиона иен от супруги лидера страны. Эта сумма составляет около 10 тысяч долларов. Про это сообщило известное новостное агентство Reuters.

Ясонури Кариоке пригласили в парламент для объяснения всем присутствующим депутатам, как его компании Moritomo Gakuen позволили получить от страны большой земельный участок, по стоимости в шесть раз ниже рыночной. На нем Кариоке, многие годы возглавлявший популярный детский сад патриотов, смог соорудить новую школу. Назвали ее в честь премьер-министра Абе, а его жене присвоили почетное звание директора школы. На слушаниях Кариоке сообщил, что в 2014 году супруга Синдзо Абе смогла передать ему дипломат с большой суммой денег. Он отметил, что это была огромная честь для него, именно поэтому сохранились воспоминания об этом событии.

Министр до этого говорил, что его жена не дарила этой школе деньги, а он не позволил бы вовлечь себя в сомнительную операцию с земельным участком, из-за которой патриотическая школа начала обучать детей. Пару дней назад государственное правительство снова опровергло эту информацию. На конференции в Токио генсек кабинета министров Ехисида Суга заявил, что премьер-министр не делал никаких пожертвований, а его жена тоже не была в этом замешана. Также он сообщил, что Абе не делал никаких попыток оказывать давление на Ясонури Кариоке.

Про воспитание в учреждении для патриотических детей "Цукамото" можно подробно узнать из материала издания "Новое время". В детском саду воспитанники восхваляют императора, и каждый день дают обещание жертвовать собой ради государства при любой необходимости. Учеба осуществляется на основе рескрипта императора об образовании, который был отменен после окончания Второй мировой войны.

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