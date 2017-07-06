Песков назвал темы, которые Путин обсудит с Трампом

Как сообщает 'РИА Новости', об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом поднимет тему минских соглашений и провокаций ВСУ в Донбассе.

Песков отметил, что по этой причине российская сторона может не успеть полностью изложить свою позицию. Двусторонняя встреча будет ограничена по времени из-за графика саммита.

Ожидается, что Дональд Трамп обсудит ситуацию в Сирии и на Украине. Встреча лидеров России и США должна состояться 7 июля на саммите G20, который пройдёт в Гамбурге.

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