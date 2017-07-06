С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе избиркома. С 20 июля избирательная комиссия Калининградской области запустит 'горячую линию'.

По мнению председателя избиркома Инессы Винярской, основная цель организации 'горячей линии' — оперативное реагирование на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением 10 сентября 2017 года выборов главы региона. Отмечается, что в этом году для избирателей будут задействованы два телефонных номера: (4012) 581-949 и (4012) 582-100. Людям разъяснят порядок голосования подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года 'горячая линия' будет доступна с 07:00 до 21:00 часа', — говорится в сообщении. 'С 20 июля по 9 сентября 2017 года члены Избирательной комиссии региона и сотрудники аппарата будут отвечать на звонки избирателей с 10:00 до 20:00 часов в рабочие дни, с 10:00 до 14:00 часов в выходные.

Посмотреть полный список участников можно здесь. 30 июня в Калининградской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора региона.

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