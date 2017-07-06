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Полититка
» Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения
Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения
Полититка
Автор:
Honna
Вчера, 15:18
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Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения
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Порядка 20 кораблей и судов Балтфлота начали военные учения