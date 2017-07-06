Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Его обвиняют в хищении личной информации владельцев банковских карт, пишет ТАСС. Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве 35-летнего россиянина Юрия Мартышева.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что рассматривают 'данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам'. Сейчас мужчина находится в американской тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). В диппредставительстве потребовали безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина.

Дипломаты уже провели с ним телефонный разговор. Сообщается, что Мартышеву оказывается 'консульская помощь и иное содействие'. Консул РФ в ближайшее время планирует посетить Мартышева в центре предварительного заключения. Сотрудники посольства также общаются с родственниками россиянина.

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