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Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Полититка
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Его обвиняют в хищении личной информации владельцев банковских карт, пишет ТАСС. Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве 35-летнего россиянина Юрия Мартышева.

Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что рассматривают 'данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам'. Сейчас мужчина находится в американской тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). В диппредставительстве потребовали безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина.

Дипломаты уже провели с ним телефонный разговор. Сообщается, что Мартышеву оказывается 'консульская помощь и иное содействие'. Консул РФ в ближайшее время планирует посетить Мартышева в центре предварительного заключения.  Сотрудники посольства также общаются с родственниками россиянина.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина
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Власти Латвии выдали США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина