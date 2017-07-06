Президент Польши: "Я хотел бы, чтобы присутствие войск США в стране было постоянным"

Как передаёт ТАСС, об этом он рассказал в четверг, 6 июля, в эфире Polskie radio. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы постоянного присутствия американских войск на территории республики.

'Визит в Польшу де-факто – второй зарубежный визит Дональда Трампа. По мнению Дуды, визит в Польшу президента США Дональда Трампа усиливает позицию республики в Евросоюзе. Это отчетливо показывает, что мы – страна, с которой считаются, этот визит укрепляет наши позиции в Евросоюзе', – заявил Дуда.

Официальная часть мероприятия назначена на четверг. Дональд Трамп прибыл в Польшу в среду, 5 июля. Польские чиновники ожидают, что на переговорах примут решение о продлении или постоянном присутствии американских войск.

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