Старый представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в вопросах национальной безопасности Майкл Флин, который не смог продержаться на этом посту даже месяца из-за целой серии громких скандалов, в недалеком прошлом получал сотни тысяч долларов от компаний Российской Федерации. Про это недавно сообщил член демократической партии Элайджа Камингс.

Известное новостное издание The Wall Street Journal обнародовало шокирующие факты о том, что в ноябре 2015 года Майкл Флин выступал на секретном заседании в столице России, которое было приурочено к юбилею телеканала Russia Today. За это выступление ему заплатили более 40 тысяч долларов. Также 12 тысяч долларов смогла получить компания Leading Authorities, которая организовала визит политика на это мероприятие. Еще стало известно, что в то же время Майкл Флин смог получить по 20 тысяч долларов от грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" и от американского филиала "Лаборатории Касперского" под названием Kaspersky Government Security Solutions. Позже средствам массовой информации объяснили, что политик был вознагражден за свою лекцию на форуме по безопасности в столице США.

Несколько дней назад была опубликована статья, в которой приводятся доказательства того, что Майкл Флин мог вести лоббистскую политику в отношении Турции и пытался собирать информацию о живущем в Соединенных Штатах Америки проповеднике исламской религии Фетхуллахе Гюлене. Именно его турецкие власти считают виновным в попытке военного переворота в середине июля прошлого года. По сведениям издания The New York Times, политик работал на турецкого бизнесмена Экима Алптекина, который имеет тесные связи с правительством президента страны Реджепом Эрдоганом. За свое содействие в осуществлении различных целей Майкл Флин смог получить более 600 тысяч долларов. Данный контракт о сотрудничестве был одобрен в сентябре прошлого года сразу после общенационального съезда партии республиканцев, на котором Дональд Трамп был назначен кандидатом в президенты США. Представитель правительства США Шон Спайсер сообщил, что президент не знал о преступной деятельности Майкла Флина. Общественности стали известны все подробности лишь после оформления соответствующих документов, которые были сделаны только пару дней назад.

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