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Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха

Полититка
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Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства в четверг, 6 июля.  Десантные силы Балтийского флота в рамках планового тактического учения отразили налёт авиации условного противника.

Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха

Корабельными средствами противовоздушной обороны цели были взяты на сопровождение и по ним выполнены имитированные пуски.  В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24, палубные  вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8.

Экипажам кораблей предстоит обеспечить прикрытие десантного отряда на морском переходе, а также произвести условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией', — добавили в пресс-службе военного ведомства.  'Завершающим этапом боевой учебы группировки разнородных сил флота станет высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Задействованы 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Как ранее писал LiveKenig, 5 июля 2017 года на Балтийском флоте началась активная фаза учения разнородных сил.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха
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Корабли Балтфлота провели учения по отражению атаки с воздуха