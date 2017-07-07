Трамп и Путин впервые встретятся на саммите G20

Об этом сообщает 'РИА Новости'. Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге произойдёт в пятницу, 7 июля.

Отчасти это объясняют влиянием на Трампа антироссийского истеблишмента США, с которым Дональду Трампу приходится считаться. С президентом России американский лидер после инаугурации встретится лично впервые. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, первая личная встреча президентов имеет особую важность. Обе стороны, Москва и Вашингтон, признают что отношения между ними со времён холодной войны.

У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. 'Встреча действительно важна, ее все ждут. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение', — подчеркнул Ушаков.

Трамп и Путин обсудят в Гамбурге и международную тематику. Ожидается, что российская сторона поднимет вопрос дипломатической собственности России в США. 'В центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине', – сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Но жаль, что это происходит только сейчас. 'Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Упущено много времени, надо его наверстывать. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. По его словам, двум столицам нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, где сверхдержавы перешли к политике компромиссов и соглашений. Надо восстанавливать доверие', – встречу прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Материал к публикации подготовил