Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства финансов РФ Антона Силуанова. На саммите 'двадцатки' в Гамбурге шла речь об отказе от протекционизма и торговых ограничений.

'Безусловно, вопрос санкций звучал, но косвенно, при рассмотрении вопросов развития мировой торговли', — добавил Силуанов. 'Речь шла о необходимости отказаться от ограничений в движении финансов', — заявил глава Минфина, добавив, что непосредственно вопрос санкций не поднимался.

Американский лидер рассказал о небходимости развивать торговые отношения, что является основой для экономического роста. По его словам, президент РФ во время выступления обратил внимание на слова Дональда Трампа. Это ключевое основание для развития мировой экономики', — заключил министр. 'Эти слова были подчеркнуты, было как раз обращение выполнять то, о чем было заявлено.

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