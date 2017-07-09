Полёт "межконтинентальной" северокорейской ракеты закончился в Японском море

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минобороны РФ. Россия передала ООН данные с радиолокаторов, согласно которым запущенная КНДР ракета имела среднюю дальность полёта.

Согласно письму с краткой справкой и схемой полёта ракеты, ракета имела среднюю дальность полёта. Пхеньян и Вашингтон утверждают, что во вторник, 4 июля, с ракетного полигона Тончандон была выпущена межконтинентальная ракета. Пуск отслеживался радиолокационной станцией в Иркутской области.

Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря', — говорится в письме, копию которого направили в ООН. 'Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета — 535 км, дальность полета — 510 км.

Были заявлены высота полёта ракеты — 2802 км, и дальность полёта 933 км. В день запуска телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Согласно данным с российских радаров, характеристики ракеты соответствовали средней дальности. Пентагон также принял ракету за межконтинентальную.

Запуск вызвал протест властей Японии и обеспокоенность Южной Кореи. Ранее Северная Корея сообщила об успешном запуске межконтинентальной ракеты 'Хвансон–14'.

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