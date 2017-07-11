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"Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов

Полититка
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Об этом сообщают 'Известия' с ссылкой на источник в МИД РФ. Россия намерена выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на ряд объектов собственности США в России.

"Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов

Этот вопрос не удалось решить на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге. По информации издания, такие меры станут ответом на решение США не возвращать арестованную в России посольскую собственность. При этом в Москве не хотели бы принимать подобные меры, но не могут оставить действия Вашингтона без ответа. Как рассказал источник, на саммите поднималась тема арестованной дипсобственности, но США не представили плана, который мог бы урегулировать кризис.

Если и там компромисс не будет найден, нам придётся пойти на подобные меры', – цитируют 'Известия' источник в МИДе. 'Есть предварительная договорённость о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона.

При этом резиденцию посла США 'Спасо-хаус' и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут. Как ранее уточнял другой источник 'Известий', под арест могут попасть такие объекты собственности США в России, как дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве.

В частности, был закрыт доступ к двум жилым комплексам постпреда России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью. В декабре 2016 года администрация Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций как ответ на 'вмешательства в выборы' и 'давление на американских дипломатов'.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: "Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов
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"Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов