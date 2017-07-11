В МИД РФ прокомментировали планы Украины ввести предварительную регистрацию для россиян

Об этом заявил статс-секретарь замглавы ведомства Григорий Карасин, передаёт 'РИА Новости'. Россия может принять ответные меры, если Украина введёт биометрический контроль и предварительную регистрацию для въезжающих в страну россиян.

Пока на бумаге мы ничего не видим. 'Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. После того, как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать', – заявил Карасин.

По словам Карасина, сейчас важно изучить, в чём выражаются эти намерения. МИД России может пойти на встречные меры, если намерения Киева будут направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений.

Регистрацию планируют ввести с 1 января 2018 года, вместе с биометрическим контролем для пересекающих границу иностранцев. Ранее стало известно о намерении Украины ввести предварительную регистрацию для граждан России, желающих посетить страну.

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