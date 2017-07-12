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Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание

Полититка
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Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства в среду, 12 июля.  Экипажи вертолётов авиабазы морской авиации Балтийского флота Ка-27ПЛ и Ка-27ПС провели учебное бомбометание и отработали поиск подводной лодки.

Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание

В частности, противолодочные вертолёты занимались поиском, обнаружением и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб', — говорится в сообщении. 'На данном этапе летней боевой учебы экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ отрабатывают учебно-тренировочные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования.

Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ обнаружили её одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море.  В роли условного противника выступила субмарина, осуществлявшая разведку за группировкой кораблей флота.

После обнаружения и определения координат подлодки, лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха', — сообщили в пресс-службе.  'В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

По плану также было проведено патрулирование побережья Балтийского моря. В ходе учений экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС были задействованы в тренировке по перевозки груза на внешней подвеске. 'Молодые офицеры провели различные виды пилотирования вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС в дневное и ночное время', — добавили в военном ведомстве. Для экипажей молодых вертолётчиков инструкторы провели курс боевой подготовки.

Экипажи в составе большого десантного корабля 'Королёв', корвета 'Стерегущий', малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, а также десантных катеров проекта 21820 типа 'Дюгонь' успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак. Ранее LiveKenig сообщал о том, что десантные силы Балтийского флота в рамках планового тактического учения отразили налёт авиации условного противника.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание
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Вертолёты Балтфлота провели поиск подводной лодки и учебное бомбометание