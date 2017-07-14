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Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

Полититка
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Как сообщает ТАСС, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с председателем ЕС Дональдом Туском. Президент Украины Пётр Порошенко назвал нормандский формат переговоров единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины.

Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

Германия и Франция, по мнению Порошенко, играют особую роль, так как представляют весь Евросоюз. Речь идёт о формате переговоров, в которых участвуют Россия, Германия, Франция и Украина.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что власти не рассматривают силовое возвращение территорий Луганска и Донецка, но выразил уверенность в том, что они вернутся под контроль Украины. 12 июля украинские СМИ опубликовали текст законопроекта по реинтеграции Донбасса.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе
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Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе