Скандал между Европой и Турцией продолжается

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жители Европы теперь не могут находиться в безопасности ни в каком государстве мира, если Европейский Союз и дальше будет продолжать применять по отношению к Анкаре меры, ранее названные националистическими. Про это, как пишет издание The Independent, он заявил на своей встрече со средствами массовой информации в Анкаре.

Подобное заявление касалось запрета правительственным чиновникам из Турции назначать встречи с их соотечественниками в Европе для агитации за смену конституции и увеличение полномочий президента. Как сообщил премьер-министр государства Нуман Куртулшума, в данный момент они пытаются участвовать во встречах с беженцами, которые находятся в странах Европы, но не проводят агитацию. Премьер-министр также добавил, что этот скандал поможет этническим туркам в Европейском Союзе начать лучше понимать предлагаемые на будущем референдуме изменения конституции. Потом он снова повторил свое сравнение с националистами, которое возмутило в Германии почти всех политических деятелей, сказав, что в Европейском Союзе начинают слышаться осторожные шаги национализма и расизма. Нуман Куртулшум пояснил, что правительство Турции сильно переживает по поводу возрождения националистического движения в Германии. Она может опять попасть в старую ловушку.

До этого, когда из Нидерландов и Германии выгнали турецких дипломатов, которые хотели проводить агитацию за реформу конституции, президент Турции выдвинул обвинение канцлеру Германии Ангеле Меркель в национализме. Он заявил, что Меркель применяет расистские способы борьбы с его согражданами, проживающими в Европейском Союзе, и против приезжающих дипломатов. Подобное сравнение сильно возмутило правительство Германии, а однопартиец Меркель министр области Гессен Фолкер Буфье, который занимает пост руководителя правящей партии, сказал, что в государстве больше не желают видеть Эрдогана. Его визит был запланирован на конец марта.

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