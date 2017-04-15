Кораблям России и Китая теперь разрешено заходить в порты Филиппин

Глава Филиппин Родриго Дутерте сказал, что судна военно-морских сил Китая и Российской Федерации теперь смогут пересекать территориальные воды государства и пришвартовываться к ее берегам. Только необходимо заранее предупредить про это руководство Филиппин. Это заявление он сделал в интервью местному телеканалу GMA News.

Так президент Филиппин смог прокомментировать возникшую сильную напряженность, которая началась между его государством и Китаем после того, как иностранный корабль был обнаружен в районе берега Бенхам. В далеком 2012 году остров был признан специальной комиссией Организации Объединенных Наций неотъемлемой частью государства Филиппины. Дутерте незамедлительно выразил Китаю дипломатическую ноту протеста. Потом президент сказал, что корабли под флагом Китая не нарушили суверенитет государства. Об этом написал новостной портал PhilippineNewsNow.com. МИД Китая заявил, что их судна имеют полное право свободного прохода по этой территории по нормам международного права.

Президент Филиппин напомнил присутствующим, что таким же правом обладают Соединенные Штаты Америки. Далее глава страны сообщил, что приказал своим генералам как можно скорее утвердить территориальную принадлежность этого плато. Но сделать это он попросил как можно мягче. Филиппины просто не имеют другого выбора, кроме как пользоваться дипломатическими методами, потому что государство не сравнится с военной мощью Китая.

До этого глава Филиппин выдвинул предложение, чтобы корабли Российской Федерации почаще швартовались в портах государства. Про это он сказал в конце января этого года при посещении огромного противолодочного судна российского флота "Адмирал Трибуц" в городе Манила.

Материал к публикации подготовил