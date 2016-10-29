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» » Землепользование и застройка Неманского городского округа с 1 января 2017 года

Землепользование и застройка Неманского городского округа с 1 января 2017 года

Фото: Всё что осталось от Замка Рагнит
Недвижимость
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С 01.01.2017 года муниципальный район будет преобразован в городской округ. Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ на территорию МО «Неманский городской округ» будут разработаны правила землепользования и застройки городского округа. В соответствии с Законом Калининградской области от 18.10.2016 г. №4 «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Неманский муниципальный район», и организации местного самоуправления на объединенной территории» с 01 января 2017 года муниципальный район преобразован в городской округ.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации на территорию муниципального образования «Неманский городской округ» будут разработаны правила землепользования и застройки городского округа. Материал к публикации подготовил Отдел новостей.
Теги: Неман Рагнит развалины Кёнигсберг
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