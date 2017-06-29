Недвижимость Испании: перспективы и особенности рынка

Инвестирование средств в покупку зарубежной недвижимости – актуальный способ сохранить и приумножить сбережения. Особой популярностью среди отечественных состоятельных людей пользуется рынок Испании. В течение периода 2016-2017 гг. здесь наблюдается рост объемов продаж. Увеличение стоимости квадратных метров является умеренным, но стабильным. Виллы, таунхаусы, квартиры и прочие варианты жилой недвижимости в Испании считаются высоколиквидными, что дает дополнительный стимул для инвесторов.

Эксперты утверждают, что в настоящее время наиболее востребованными являются комфортабельные квартиры в Барселоне, и уютные коттеджи на Коста-Брава. Предпочтение первым отдают зарубежные инвесторы, желающие сменить постоянное место жительства или зарабатывать на сдаче апартаментов в аренду. Роскошные виллы и сезонные домики, находящиеся в непосредственной близости с морем, пользуются популярностью среди тех, кто мечтает приобрести объект для семейного отдыха. Последние также нередко применяются для сдачи в аренду.

В последние годы недвижимость в испании наращивает популярность благодаря таким факторам, как стабильный и оперативный рост экономики, высокий арендный потенциал, удачное географическое месторасположение. Чтобы усилить интерес иностранных инвесторов, правительство Испании использует различные инструменты. К числу таковых относятся:

низкие налоговые ставки;

упрощенные процедуры оформления документов;

предоставление выгодных кредитных условий;

запуск бюджетных авиарейсов;

предоставление возможностей для ведения собственного бизнеса, получения образования и качественных медицинских услуг;

снижение требований при оформлении вида на жительство.

Приобретенная сегодня испанская недвижимость, через несколько лет существенно возрастет в цене. Это привлекает инвесторов, желающих не просто выгодно вложить деньги, но и существенно приумножить капиталы. Особенно целесообразной в данном случае является покупка объектов на испанском побережье. В настоящее время здесь наблюдается наиболее интенсивный рост цен.

Узнать больше о недвижимости в Испании можно на сайте Damlex Realty. Агентство располагает большой базой вилл, домов, квартир, участков под застройку. Ознакомиться с предложениями можно здесь www.damlex-realty.ru. Для дополнительной информации можно связаться с представителем компании по телефону (+34) 935 434 367.

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