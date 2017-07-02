Дома из клееного бруса - бюджетное строительство



Строительство дома при минимальных временных затратах, ограниченном бюджете - реальность. Современные одноэтажные дома из клееного бруса имеют массу преимуществ, сравнительно с квартирами. Стоимость проекта - результат точных расчетов профессионалов, при этом вы не зависите от мнения соседей, наслаждаетесь оформлением придомовой территории. Нескольких месяцев достаточно для возведения комфортабельного дома под ключ.



Особенности клееного бруса в загородном строительстве



Высокий уровень плотности клееного бруса - результат сушки и обработки специальным клеем. В лабораторных условиях подтверждена устойчивость материала к гниению, собственники домов избавлены от необходимости регулярного использования гидроизоляционных материалов.



Сочетание положительных качеств клееного бруса составляет уверенную конкуренцию камню и натуральному дереву:

- стены устойчивы к деформации, не реагируют на резкие изменения температурных режимов, влаги;

- плотная структура - решение проблемы скопления пыли, распространения плесени и грибков;

- уникальная технология позволяет сохранить природные свойства и натуральную красоту древесины.



Соответствует современным архитектурным стилям дом из клееного бруса, цена зависит от масштабов и сложности проекта. Для выбора варианта, который эффектно будет смотреться на фоне пейзажей вашего участка достаточно визуального знакомства с каталогом. Подробное описание планировки позволяет параллельно со строительными работами выбирать мебель, текстиль, бытовую технику, активно готовиться к заселению в новый дом. Экологичность клееного бруса подтверждена сертификатом, уникальная формула клея защищает материал, не содержит вредных веществ.





Благодаря идеальной форме исключено образование мостиков холода между брусьями. Традиционно собственники наслаждаются красотой натурального материала, воздерживаются от отделочных работ. Брус универсален отсутствуют ограничения в выборе материалов для внутренней и внешней отделки для эксклюзивного оформления.

Незначительная масса брусьев обеспечивает экономию на всех этапах строительства: нет необходимости в капитальном фундаменте, привлечении дорогостоящей техники. Дома прошли испытание экстремальными погодными явлениями.

Источник: сайт компании edemdom.ru

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