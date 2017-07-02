«Живой Кёнигсберг»

В Хорватии мужчина расстрелял своего психиатра из автомата
02-07-2017 18:47  
Дома из клееного бруса - бюджетное строительство
02-07-2017 18:16  
Путин утвердил поправки в бюджет России на 2017 год
02-07-2017 17:32  
За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году
02-07-2017 16:05  
СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве
02-07-2017 15:16  
На ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути (фото)
02-07-2017 13:32  
В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"
02-07-2017 12:44  
Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка вернулась домой
02-07-2017 10:42  
«Цукановского» министра строительства арестовали в Москве
02-07-2017 09:13  
В Калининградской области три выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов
02-07-2017 08:15  
В Дамаске на площади прогремел взрыв, есть погибшие (фото)
02-07-2017 07:29  
Ехала по встречке: в полиции озвучили предварительные причины ДТП на Южном обходе
02-07-2017 06:59  
Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников
02-07-2017 06:30  
Ночью в Татарстане КамАЗ столкнулся с автобусом, погибли 13 человек (видео)
02-07-2017 05:56  
Бразильская полиция задержала одного из крупнейших наркоторговцев республики
02-07-2017 04:39  
» » Дома из клееного бруса - бюджетное строительство

Дома из клееного бруса - бюджетное строительство

Недвижимость
12
0

Дома из клееного бруса - бюджетное строительство

Строительство дома при минимальных временных затратах, ограниченном бюджете - реальность. Современные одноэтажные дома из клееного бруса имеют массу преимуществ, сравнительно с квартирами. Стоимость проекта - результат точных расчетов профессионалов, при этом вы не зависите от мнения соседей, наслаждаетесь оформлением придомовой территории. Нескольких месяцев достаточно для возведения комфортабельного дома под ключ.

Особенности клееного бруса в загородном строительстве

Высокий уровень плотности клееного бруса - результат сушки и обработки специальным клеем. В лабораторных условиях подтверждена устойчивость материала к гниению, собственники домов избавлены от необходимости регулярного использования гидроизоляционных материалов.

Сочетание положительных качеств клееного бруса составляет уверенную конкуренцию камню и натуральному дереву:
- стены устойчивы к деформации, не реагируют на резкие изменения температурных режимов, влаги;
- плотная структура - решение проблемы скопления пыли, распространения плесени и грибков;
- уникальная технология позволяет сохранить природные свойства и натуральную красоту древесины.

Соответствует современным архитектурным стилям дом из клееного бруса, цена зависит от масштабов и сложности проекта. Для выбора варианта, который эффектно будет смотреться на фоне пейзажей вашего участка достаточно визуального знакомства с каталогом. Подробное описание планировки позволяет параллельно со строительными работами выбирать мебель, текстиль, бытовую технику, активно готовиться к заселению в новый дом. Экологичность клееного бруса подтверждена сертификатом, уникальная формула клея защищает материал, не содержит вредных веществ.



Благодаря идеальной форме исключено образование мостиков холода между брусьями. Традиционно собственники наслаждаются красотой натурального материала, воздерживаются от отделочных работ. Брус универсален отсутствуют ограничения в выборе материалов для внутренней и внешней отделки для эксклюзивного оформления.
Незначительная масса брусьев обеспечивает экономию на всех этапах строительства: нет необходимости в капитальном фундаменте, привлечении дорогостоящей техники. Дома прошли испытание экстремальными погодными явлениями.

Источник: сайт компании edemdom.ru

Материал к публикации подготовил dess.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Дома из клееного бруса - бюджетное строительство » Живой Кёнигсберг