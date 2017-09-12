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» Один кг = один рубль: в "Бауцентре" заработал новый сервис доставки до Светлогорска и Балтийска
Один кг = один рубль: в "Бауцентре" заработал новый сервис доставки до Светлогорска и Балтийска
Общество
Автор:
dess
Сегодня, 07:50
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Материал к публикации подготовил
dess
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Теги:
Один кг = один рубль: в "Бауцентре" заработал новый сервис доставки до Светлогорска и Балтийска
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Один кг = один рубль: в "Бауцентре" заработал новый сервис доставки до Светлогорска и Балтийска