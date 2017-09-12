Компания из группы «Натурово» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства

12-09-2017 12:44

Без света в Калининграде остались 25 улиц и школа (список)

12-09-2017 11:21

Портовики: Пионерский круизный терминал даст калининградскому бизнесу дополнительный миллиард оборота

12-09-2017 11:16

Гусевские власти передумали продавать здание «Народного банка»

12-09-2017 10:54

На ул. Летней женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста

12-09-2017 10:36

В Калининграде на две недели закроют участок ул. Суворова

12-09-2017 10:30

В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни

12-09-2017 10:16

В Гурьевском районе нашли 36 мин времён войны

12-09-2017 08:05

Один кг = один рубль: в "Бауцентре" заработал новый сервис доставки до Светлогорска и Балтийска

12-09-2017 07:50

Волонтёры просят помощи в поиске грибника, пропавшего под Черняховском

12-09-2017 07:36

Деньги на карте и платежи онлайн: защищаемся от кибермошенников

12-09-2017 07:36

Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Севастополе и Крыму

12-09-2017 07:16

В ДТП в Зеленоградском районе, где погиб человек, пострадали ещё двое (видео)

12-09-2017 07:01

МИД РФ: американских дипломатов могут ограничить в передвижении по России

12-09-2017 06:39

Польша — заграница, польский точно пригодится

12-09-2017 06:29