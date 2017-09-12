Без света в Калининграде остались 25 улиц и школа (список)

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Во вторник, 12 сентября, ряд улиц в Калининграде остался без света, холодной или горячей воды.

Больничной, 13, 15, 21–25, 24–30, 26а, 42, 44, 45, ул. Холодной воды не будет с 9:30 до 18:00 в домах на ул. Коперника, 21. Вагнера, 24б, 40, ул. Причина — замена задвижки.

Карташева, 4, 4в, 6, 6в, 28, 28а–е, 30, 30а–г, 32, 32 а–е, 34, 40, 42; — с 13:30 до 18:00 — на ул. Горячую воду отключают из-за плановых работ на электросетях: — с 9:00 до 17:00 — на Балтийском шоссе, 104–108, 116, ул. Карташева, 88, 111, пер. Лужской, 23, 34, 38–52, 40а, 44а, ул. Алданском 2-м, 3, 7. Карташева, 7, 9, 10–18, пер.

Лужской, 23, 27 (школа №53), 38–52, ул. Без света в связи ремонтными работами в течение дня останутся дома: — с 9:00 до 17:00 — на ул. Алданской (ВНС), ул. Лужской — ул. Курильской, 30, ул. Магнитогорской, 1, ул. Ю. Сестрорецкой, 1, 3, 3а, 5, 6, 6а–б, 7, 8, 10, 11, 13 (котельная), ул. Механической, 1–9, 4, 6, 6а, 8а, 10, ул. Долгорукого, 1–5, ул. Макаренко, 2а, 3, 4–14, 11, 13, 17, 18–26, 21, 23, ул. Алтайской, 1–я 2–14, 3–13, 19–27, ул. Славянской, 2, 5а, 6–10, 3–15, 16, 18, 26, 29, 31, 35, 39, ул. Урицкого, 19, 27а, 29, ул. Алтайской, 2–я 1, 8, ул. Карташева, 51, 53, 53а, 59, 59а, 61а–б, 65–75, 69, ул. Благодатной, 5, 6–10, 9, 17, ул. Селенгинской, 11, 12а, 14, 17–21, 19а, ул. Славянском, 3, ул. Тихоокеанской, 20, 22, пер. Карташева, 2, 2а–б, 4г, 7–11, 8–12, 10б, 24–42, 27–43, 28а–е, 30а–г, 43а, 49, ул. Каблукова, 15–19, 15а; ул. Магнитогорской, 1 и 3, а также на Балтийском шоссе, 106, 11;

Каштановая аллея, 21–25, 24, 28–38, 33, 33а, 35, 37, ул. — с 9:00 до 18:00 — на ул. Огарёва, 29, 29а, 33б, 36, пр. Кутузова, 20, 22, 23–31, 26, 31а, 32, ул. Бородинской, 16–24, 23, 25, 25а, 26а, 31а, ул. Победы, 27–35, ул. Нахимова, 2, 6.

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