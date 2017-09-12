Портовики: Пионерский круизный терминал даст калининградскому бизнесу дополнительный миллиард оборота

Впрочем, на «туристические» планы бизнеса может оказать существенное влияние рост оборота. Запуск круизного терминала в Пионерском приведет к росту оборота калининградского бизнеса на 1,05 млрд руб., что составляет 0,13 % от существующего оборота. круизных пассажиров в год, то оборот учреждений культуры и отдыха вырастет на 302 млн руб., или на 11 %, а общепита — на 337 млн руб., или на 3,9 %. Так, если регион начнет принимать по 200 тыс. Такие данные в ходе Балтийского транспортного форума, состоявшегося на прошлой неделе, привел начальник калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков.

Розничной торговле запуск терминала принесет всего 0,5 % дополнительного оборота.

Там в среднем принимают 120, 67 и 33 тыс. Кроме того, Мошков констатировал, что еще не построенный на данный момент калининградский порт будет генерировать на 70 % больше пассажирского круизного потока, чем ближайшие порты Гдыни, Риги и Клайпеды. В Пионерском Мошков прогнозирует 250 тыс. круизных пассажиров в год соответственно. человек «в базовом» сценарии.

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