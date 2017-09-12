Компания из группы «Натурово» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В деятельности предприятия «Фито-Балт» выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего.
Как стало известно, руководство ООО «Фито-Балт» заключило трудовой договор с экс-сотрудником регионального управления ФНС, но уведомление об этом в десятидневный срок на предыдущее место работы сотрудника не направило.
Предприятие оштрафовано на 100 тыс. В отношении компании «Фито-Балт» возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. руб.Материал к публикации подготовил Adimas.