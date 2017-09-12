Компания из группы «Натурово» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В деятельности предприятия «Фито-Балт» выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

Как стало известно, руководство ООО «Фито-Балт» заключило трудовой договор с экс-сотрудником регионального управления ФНС, но уведомление об этом в десятидневный срок на предыдущее место работы сотрудника не направило.

Предприятие оштрафовано на 100 тыс. В отношении компании «Фито-Балт» возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. руб.

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