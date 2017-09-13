На участке ул. Железнодорожной запретят парковаться

Железнодорожной запретят остановку транспорта. В октябре на участке ул. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Железнодорожная по обеим сторонам будут установлены дорожные знаки 3.27 'Остановка запрещена' с табличками 8.24 'Работает эвакуатор', — говорится в сообщении. 'В целях обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления беспрепятственного заезда специальной и крупногабаритной техники со 2 октября 2017 года на проезде в районе домов № 1 и №3 по ул.

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