Эксперт: Из-за отмены 72-часовых виз турпоток иностранцев у нас снизился на четверть

Об этом RUGRAD.EU сообщила представитель компании «Балтма Турс» Марина Друтман со ссылкой на анализ данных по своей компании по итогам окончания пикового периода туристического сезона. Отмена эксперимента по выдаче 72-часовых туристических виз иностранцам привела к снижению турпотока в Калининградскую область на четверть.

«Только у нас по иностранцам снижение на 25 % по результатам за 8 месяцев», — отметила Друтман, подчеркнув, что связывает такую динамику исключительно с прекращением эксперимента по облегченной выдаче виз.

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