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На Нижнем озере включили фонтаны, которые не работали 14 лет

Общество
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Как отметил на своей странице в Facebook директор телецентра Николай Долгачёв, сооружения не работали около 14 лет. В понедельник, 11 сентября, в Калининграде запустили фонтаны на Нижнем озере у здания ГТРК. По его словам, это самые большие фонтаны в Калининградской области.

Сооружения являются частью системы кондиционирования. На самом деле эти два бассейна у ГТРК никогда фонтанами и не были. При строительстве телецентра предполагалось, что в будущем телевизионное оборудование будет очень теплоёмким, поэтому его потребуется отдельно охлаждать.

Затем уже снова холодная вода снова поступает в трубы. Вода в системе проходит по трубам, которые находятся внутри стен здания, выбрасывается в  уличный бассейн и переливается в другой.

 С тех пор фонтаны ни разу не включали. Но в начале двухтысячных годов систему отключили, так как оборудование телецентра не нуждалось в таком мощном охлаждении.

Изначально все работы по восстановлению фонтанов планировалось завершить за июнь. Об их перезапуске стало известно летом 2017 года.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: На Нижнем озере включили фонтаны которые не работали 14 лет
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На Нижнем озере включили фонтаны, которые не работали 14 лет