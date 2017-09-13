На Нижнем озере включили фонтаны, которые не работали 14 лет

Как отметил на своей странице в Facebook директор телецентра Николай Долгачёв, сооружения не работали около 14 лет. В понедельник, 11 сентября, в Калининграде запустили фонтаны на Нижнем озере у здания ГТРК. По его словам, это самые большие фонтаны в Калининградской области.

Сооружения являются частью системы кондиционирования. На самом деле эти два бассейна у ГТРК никогда фонтанами и не были. При строительстве телецентра предполагалось, что в будущем телевизионное оборудование будет очень теплоёмким, поэтому его потребуется отдельно охлаждать.

Затем уже снова холодная вода снова поступает в трубы. Вода в системе проходит по трубам, которые находятся внутри стен здания, выбрасывается в уличный бассейн и переливается в другой.

С тех пор фонтаны ни разу не включали. Но в начале двухтысячных годов систему отключили, так как оборудование телецентра не нуждалось в таком мощном охлаждении.

Изначально все работы по восстановлению фонтанов планировалось завершить за июнь. Об их перезапуске стало известно летом 2017 года.

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