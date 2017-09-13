"Пельменный аврал" и танец в гидрокостюме: каким видят "Крузенштерн" туристы (видео)

Из расчёта по 30 пельменей на человека, мы посчитали, что должны слепить как минимум семь с половиной тысяч пельменей', — уточнил на видеозаписи радиоведущий. 'Команда — это 250 человек.

Плакали. 'Час назад мы сошли с судна. Звучала песня барда Городницкого о 'Крузенштерне'. Морячки махали нам фуражками. Это было прямо очень трогательно', — рассказал в своём видеопослании радиоведущий.

На странице клуба за определённую плату можно забронировать себе путешествие на 'Крузенштерне' на 2018 год в компании различных медийных личностей: Михаила Козырева (журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр, бывший генпродюсер радиостанций 'Максимум','Наше радио'), Олега Нестерова (музыкант, поэт и композитор, продюсер, телеведущий, писатель, лидер московской группы 'Мегаполис', глава рекорд-лейбла 'Снегири-музыка'), Михаила Кожухова (советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер, основную известность получил как ведущий программ 'В поисках приключений' и 'Вокруг света' на телеканале 'Россия') и других. Алекс Дубас отправился в плавание на барке в рамках проекта 'Клуб путешественников Михаила Кожухова'.

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