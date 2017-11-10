РЖД обяжут установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу антимонопольной службы. ФАС предписала РЖД оборудовать все вагоны поездов дальнего следования кондиционерами и биотуалетами.

'Федеральная пассажирская компания', 'дочка' РЖД, осуществляющая пассажирские перевозки на дальних направлениях, ожидала в предстоящем году роста тарифов на 3,9%. Повышение комфортности вагонов должно произойти при нулевой индексации тарифов плацкарт и общие вагоны, уточняет ведомство. ФАС, в свою очередь, настаивала на 10-процентном снижении.

Железнодорожная компания должна повысить качество предоставляемых услуг, обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования', — сообщает ФАС в пятницу, 10 ноября. 'Принимая компромиссное решение (о нулевой индексации тарифа в плацкарте – ред.), ФАС России выдала ОАО 'РЖД' поведенческие условия.

ФАС заявила о необходимости отменить регулирование тарифов в плацкарте. РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия тогда решений по тарифам в плацкарт.

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