Президент Филиппин признался, что в юности зарезал человека

Такое признание политик сделал во время выступления перед филиппинской общиной во Вьетнаме, сообщает Медуза. Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что в юности совершил убийство человека.

Во время президентской кампании он сообщил, что его исключили из колледжа за то, что выстрелил в студента, с которым конфликтовал. Дутерте уже рассказывал о себе похожие истории. В Дананге филиппинский лидер мог описать тот же инцидент, предполагает AFP. В 2015 году филиппинская версия журнала Esquire цитировала слова Дутерте о том, что он, 'возможно', в 17 лет зарезал человека.

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